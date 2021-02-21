Этот день в истории: в Бабьем Яру вместе с другими представителями ОУН (м) расстреляна Елена Телига

21 февраля, 2021, 22:50

21 февраля 1942 года принято считать днем расстрела украинской поэтессы, деятеля Организации Украинских Националистов Андрея Мельника Елены Телиги

Об этом напоминает Еспресо.TV.

Точное количество расстрелянных тогда гитлеровцами на Дорогожичах украинских деятелей пока не известна.

21 февраля 1992 года в Бабьем Яру был установлен крест.

Позже Фондом Ольжича в него вмонтированы три плиты, надпись на которых заверяет, что в течение 1941-1943 годов в оккупированном Рейхом Киеве был убит 621 члена ОУН (м) и Бабий Яр "стал им братской могилой".

По другим данным их было 459.

Вместе с тем, на официальном сайте Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" приведены имена и фамилии (или только фамилии) 62 человек. Среди них - Елена Телига и ее муж, Михаил Телига.

Другие имена неизвестны.

Памятник Елене Телиге в КПИ (zeft.in.ua)

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