Этот день в истории: в Бабьем Яру вместе с другими представителями ОУН (м) расстреляна Елена Телига
Об этом напоминает Еспресо.TV.
Точное количество расстрелянных тогда гитлеровцами на Дорогожичах украинских деятелей пока не известна.
21 февраля 1992 года в Бабьем Яру был установлен крест.
Позже Фондом Ольжича в него вмонтированы три плиты, надпись на которых заверяет, что в течение 1941-1943 годов в оккупированном Рейхом Киеве был убит 621 члена ОУН (м) и Бабий Яр "стал им братской могилой".
По другим данным их было 459.
Вместе с тем, на официальном сайте Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" приведены имена и фамилии (или только фамилии) 62 человек. Среди них - Елена Телига и ее муж, Михаил Телига.
Другие имена неизвестны.
Памятник Елене Телиге в КПИ (zeft.in.ua)
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