Депутаты горсовета Ладыжин, что на Виннитчине, сами себе разрешили выступать на русском на сессиях

21 февраля, 2021, 09:49

В городском совете города Ладыжин Винницкой области внесли изменения в регламент, чтобы предоставить возможность местным депутатам выступать на русском языке во время сессий горсовета и заседаний комиссий

За соответствующие изменения в регламент проголосовали почти все вновь избранные местные депутаты, включая мэра Валерия Коломейцева, передает Еспресо.TV со ссылкой на винницкий портал Vежа .

Голоса "против" дали только двое ладыжинских избранников: Иван Котик и Андрей Скакодуб. В связи с этим депутат Скакодуб обратился с жалобой к уполномоченному по защите государственного языка в которой просит привести регламент работы Ладыжинского горсовета в соответствие с требованиями закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По мнению Скакодуба, такое решение приняли, чтобы Коломейцев, который практически не владеет государственным языком, имел "законные" основания выступать на сессии горсовета на русском.

Коломейцев возглавляет Ладыжин уже 19 лет. Впервые он стал городским головой в марте 2001 года.

Чиновник родом из поселка Провидения Чукотского района Хабаровского края в России.

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