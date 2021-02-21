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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: 4 тыс. новых за сутки, впереди всех - Франковск, Житомир, Черновцы

COVID-19 в Украине: 4 тыс. новых за сутки, впереди всех - Франковск, Житомир, Черновцы

иллюстративное
фото: medicalnewstoday.com
По итогам субботы, 20 февраля 2021 года, на территории Украины обнаружено 4489 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения короновирусом

Такие данные Совета национальной безопасности и обороны состоянию на первую половину дня воскресенья, 21 февраля, приводит Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

обнаружено - 1304456 (+4 489),

умерло - 25 103 (+58),

выздоровели - 1146073 (1 557),

болеет - 133280 (+2 874),

имеют пиддозры - 1428540 (+4 537).

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Первыми по количеству новых зараженных пока есть такие области:

Ивано-Франковская - 618,

Житомирская - 365,

Черновицкая - 320.

В остальных украинских регионов таких случаев меньше 300.

  • Напомним, команда президента Зеленского обещала начать общенациональную вакцинацию от коронавируса то в "второй половине февраля", то "в конце февраля". Пока этого еще не происходит.
  • Вчера, 20 февраля, посольство Индии в Украине заявило о готовности Дели поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.

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