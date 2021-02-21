COVID-19 в Украине: 4 тыс. новых за сутки, впереди всех - Франковск, Житомир, Черновцы
21 февраля, 2021, 12:30
По итогам субботы, 20 февраля 2021 года, на территории Украины обнаружено 4489 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения короновирусом
Такие данные Совета национальной безопасности и обороны состоянию на первую половину дня воскресенья, 21 февраля, приводит Еспресо.TV .
Суммарные показатели по стране:
обнаружено - 1304456 (+4 489),
умерло - 25 103 (+58),
выздоровели - 1146073 (1 557),
болеет - 133280 (+2 874),
имеют пиддозры - 1428540 (+4 537).
Читайте также: Названы причины коронавирусных «рекордов» Франковской
Первыми по количеству новых зараженных пока есть такие области:
Ивано-Франковская - 618,
Житомирская - 365,
Черновицкая - 320.
В остальных украинских регионов таких случаев меньше 300.
- Напомним, команда президента Зеленского обещала начать общенациональную вакцинацию от коронавируса то в "второй половине февраля", то "в конце февраля". Пока этого еще не происходит.
- Вчера, 20 февраля, посольство Индии в Украине заявило о готовности Дели поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти