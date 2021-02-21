Биатлон: главный герой ЧМ выиграл в масс-старте 4-е золото, украинцы завершили турнир без личных медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Поклюке чемпионат мира завершился мужской гонкой с массовым стартом. Ее победителем стал норвежец Стурла Хольм Лагрейд, который на дистанции 15 км допустил один промах и опередил соотечественника Иоганнеса Дале на 10,2 сек. Бронзу выиграл Кентен Фийон-Майя из Франции.
Украинец Артем Прима допустил пять промахов и финишировал в заключительной гонке на ЧМ 21-м.
Для Лагрейда сегодняшнее золото стало четвертым в Поклюке. До этого он стал чемпионом в смешанной и мужской эстафетах, а также индивидуальной гонке на 20 км.
Украинцы завершили чемпионат мира без личных медалей. Единственную награду в Словении нашей команде принесла женская сборная, которая стала в эстафете третьей.
Чемпионат мира по биатлону
Поклюка (Словения)
21 февраля
Мужчины. Гонка с массовым стартом, 15 км
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) - 36.27,2 (1 штрафной круг)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) - отставание 10,2 (2)
3. Кентен Фийон-Майя (Франция) - 12,8 (2)
21. Артем Прима (Украина) - 2.42,6 (5)
- Напомним, 20 февраля женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира.
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