Биатлон: главный герой ЧМ выиграл в масс-старте 4-е золото, украинцы завершили турнир без личных медалей

21 февраля, 2021, 17:20

Норвежец Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку по массовому старту и получил четвертое золото на чемпионате мира в Словении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Поклюке чемпионат мира завершился мужской гонкой с массовым стартом. Ее победителем стал норвежец Стурла Хольм Лагрейд, который на дистанции 15 км допустил один промах и опередил соотечественника Иоганнеса Дале на 10,2 сек. Бронзу выиграл Кентен Фийон-Майя из Франции.

Украинец Артем Прима допустил пять промахов и финишировал в заключительной гонке на ЧМ 21-м.

Для Лагрейда сегодняшнее золото стало четвертым в Поклюке. До этого он стал чемпионом в смешанной и мужской эстафетах, а также индивидуальной гонке на 20 км.

Украинцы завершили чемпионат мира без личных медалей. Единственную награду в Словении нашей команде принесла женская сборная, которая стала в эстафете третьей.

Чемпионат мира по биатлону

Поклюка (Словения)

21 февраля

Мужчины. Гонка с массовым стартом, 15 км

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) - 36.27,2 (1 штрафной круг)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) - отставание 10,2 (2)

3. Кентен Фийон-Майя (Франция) - 12,8 (2)

21. Артем Прима (Украина) - 2.42,6 (5)

Напомним, 20 февраля женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира.

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