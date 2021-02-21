$2 трлн кланов Путина и Ельцина буквально вросли в экономику Запада, - Гарри Каспаров

21 февраля, 2021, 23:00

От теневых капиталов кремлевской и околокремлевской элиты в ЕС и США зависит значительная часть экономики

Об этом 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"По большому счету Путин контролирует все олигархические структуры (в РФ, - ред.) Они все зависят от него. Практически вся экономика России находится в руках определенного количества семей. Я не буду уточнять, их там 10, 15, 20, не важно. Мы говорим о том, что почти все национальное достояние России, все отрасли экономики находятся в руках путинских друзей, путинских родственников и тех, кто так или иначе с ними связан. Плюс часть олигархов еще ельцинской эпохи, встроилась в эту путинскую систему. А Россия - это олигархическое государство, но мафиозного типа", - пояснил оппозиционер.

При этом, по словам политика, "все деньги, которые разворовываются в России, они оседают не в Китае, не в Венесуэле, не в Иране".

"Они - в Европе и в Америке. Свободный мир демонстрировал удивительную лояльность - понятно почему. Сотни миллиардов - некоторые говорят, что сумма может быть около $2 трлн - были перекачаны из России в эти страны. Эти деньги вросли в финансовую и экономическую структуру западного мира", - сказал гость студии.

"И, тем не менее, надо начинать с этим что-то делать", - обратился Каспаров к западным лидерам, призвав их ввести персональные санкции в отношении активов связанных с Путиным бизнес-кланов.

"Они все на виду. Они даже не сильно прячутся", - подчеркнул Гарри Каспаров.

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