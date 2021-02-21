21 февраля на фронте: снайпер обстрелял украинских военных под Светлодарском
21 февраля, 2021, 18:20
21 февраля на Донбассе вражеский снайпер обстрелял позиции украинских военных неподалеку Светлодарска
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.
На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
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