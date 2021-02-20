Запад не способен адекватно ответить на произвол Путину, который будет только повышать градус агрессии, - Гарри Каспаров
Об этом сообщил 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .
"Если есть политическая воля использовать санкции как инструмент серьезного давления. Более того, я не побоюсь сказать, в каких-то случаях изменения режима. То есть демонстрации того, что с этим режимом не будет никакого нормального экономического взаимодействия. Это будет одна ситуация. Ничего пока похожего на Западе не было. Все санкции (ред. против России) были в какой-то степени реакцией на то, что делал Путин. Но они ни в коем случае не ставили под угрозу взаимоотношения России и Запада ", - отметил Каспаров.
Гроссмейстер подчеркнул, что несмотря на все международные преступления Кремля, Запад не имеет политической воли, чтобы остановить строительство "Северного потока 2".
"Если говорить о ситуации с отравлением Алексея Навального, его последующим арестом и бурей, которая поднялась в Германии, немецкие политики продолжают разделять историю с правами человека, нарушением российских международных обязательств и бизнесом. Это именно то, чего хочет Путин. Европа даже близко не демонстрирует той политической воли, которая необходима для того, чтобы остановить диктатора".
"Если говорить о конкретной ситуации с Алексеем Навальным и то, что Европейский суд применил статью, 39 протокол, который требует немедленного освобождения Навального, Россия срочно ответила, что этот вопрос даже не обсуждается. РФ просто отказалась выполнять прямое указание ЕСПЧ. Это говорит о том , что никакой реакции на слова больше не будет. Навальный будет в тюрьме столько, сколько у власти в России будет Путин. Никаких уступок российские власти предлагать не будут ", - сообщил гроссмейстер.
Каспаров отметил, что все индикаторы, которые мы способны проанализировать, указывают на дальнейшее усиление конфликта. По мнению политика это связано с тем, что Запад не готов предоставить адекватную реакцию на произвол Путина.
"Основная задача России сейчас - пробить "Северный поток 2", гарантировать, что российский газ может поступать в Европу, минуя территорию Украины. Если не удастся, Путину придется с этим считаться. Если удастся, я бы не исключал любых самых агрессивных действий именно том, что Путину необходимо повышать градус агрессии ", - подчеркнул Гарри Каспаров.
- Напомним, Президент РФ Владимир Путин назвал Украину "геополитическим проектом" , за который Россию пытаются заставить платить.
- В Госдепе США заявили, что российский проект газопровода "Северный поток-2", в рамках которого природный газ будет транспортироваться из России в Германию через Балтийское море, подрывает трансатлантической безопасности .
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