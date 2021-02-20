Закон об и.о. министра: Разумков собирает на 23 февраля нардепов для преодоления вето Зеленского

20 февраля, 2021, 11:44

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания парламента в 12:00 вторника, 23 февраля 2021 года

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года (№4531)", - говорится в информации на официальном сайте украинского парламента.

Напомним, 19 февраля президент Владимир Зеленский применил право вето к законопроекту №4531, который возобновляет проведение конкурсов на должности госслужбы, попросив исключить из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Верховная Рада приняла закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента его подписал и направил на подпись президенту.

Решение главы государства встретило сопротивление со стороны его фракции "Слуга народа". Соответствующие заявления обнародовали заместители главы фракции Александр Корниенко и Евгения Кравчук.

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