Закон об и.о. министра: Разумков собирает на 23 февраля нардепов для преодоления вето Зеленского
20 февраля, 2021, 11:44
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания парламента в 12:00 вторника, 23 февраля 2021 года
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года (№4531)", - говорится в информации на официальном сайте украинского парламента.
- Напомним, 19 февраля президент Владимир Зеленский применил право вето к законопроекту №4531, который возобновляет проведение конкурсов на должности госслужбы, попросив исключить из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.
- Верховная Рада приняла закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента его подписал и направил на подпись президенту.
- Решение главы государства встретило сопротивление со стороны его фракции "Слуга народа". Соответствующие заявления обнародовали заместители главы фракции Александр Корниенко и Евгения Кравчук.
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