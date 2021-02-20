Известный командир добровольцев рассказал о ядерном оружии РФ в Крыму

20 февраля, 2021, 10:43

В аннексированном Россией Крыму происходит тотальная милитаризация в течение всех лет с первого дня захвата полуострова. Это не просто бряцание оружием, а системное наращивание силы для содержания в страхе Европейский континент

Об этом в прямом эфире программы "Борковский & Валевская" заявил народный депутат Украины (фракция "Голос") командир роты киборгов Андрей Шараскин (позывной "Богема"), передает Еспресо.Захид.

"Происходит активизация россиян как в Северных морях, так и в Азово-Черноморском бассейне. Я хотел бы напомнить всем, кто еще задает вопрос, есть ли в Крыму ядерное оружие, то в Азово-Черноморском бассейне оно есть. Потому что калибры ракет, которые предназначены как носители тактического ядерного оружия, - там фиксируются. Все мы помним, как флотилия кораблей и подводных лодок, которая частично перебазировалась из Азово-Черноморского бассейна в Каспийский через Волго-Донской канал, как они оттуда атаковали Сирию. Так россияне показывают всей Европе, что может быть дальше. Напоминаю, что Крым превращен в непотопляемый авианосец. Там происходит тотальная милитаризация в течение всех лет с первого дня захвата полуострова россиянами. Поэтому это не просто бряцание оружием, это системное плановое наращивание силы и содержание в страхе европейского континента", - сказал Андрей Шараскин.

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Также депутат добавил, что со стороны РФ можно ожидать многого.

"У них происходит какая-то переподготовка к активной фазе. Но какой она будет, этого мы еще не знаем. Очевидно, что призывы, которые звучали даже от властей Белоруссии о возможном усилении российскими войсками границы с Украиной, - это уже очень опасно", - отметил Андрей Шараскин.

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