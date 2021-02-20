Из роддома в Одессе пришлось эвакуировать матерей с младенцами

20 февраля, 2021, 11:00

В субботу, 20 февраля 2021 года, в 3:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в роддоме №5 по адресу: Одесса, улица Маршала Говорова, 28

На место происшествия прибыли спасатели и установили, что горит имущество в бытовом помещении в третьем этаже роддома. Пожарными локализовано возгорание в 3:24 и ликвидировано в 3:31 на площади 3 кв. м., рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

До прибытия подразделений ГСЧС администрацией учреждения были эвакуированы 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников.

Погибших и пострадавших нет.

"Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки в холодильнике", - отмечается в сообщении.

На место пожара выезжали 10 единиц пожарной техники и 49 бойцов ГСЧС.

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