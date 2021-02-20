Из роддома в Одессе пришлось эвакуировать матерей с младенцами
На место происшествия прибыли спасатели и установили, что горит имущество в бытовом помещении в третьем этаже роддома. Пожарными локализовано возгорание в 3:24 и ликвидировано в 3:31 на площади 3 кв. м., рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
До прибытия подразделений ГСЧС администрацией учреждения были эвакуированы 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников.
Погибших и пострадавших нет.
"Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки в холодильнике", - отмечается в сообщении.
На место пожара выезжали 10 единиц пожарной техники и 49 бойцов ГСЧС.
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