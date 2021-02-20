Вадим Денисенко: Зеленский сотрудничает с группой Бойко-Левочкина

20 февраля, 2021, 17:06

У Зеленского сложились позитивные отношения с группой Левочкина-Бойко - пишет руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко

По его мнению, санкции против Виктора Медведчука и его близкого окружения усиливают позиции его оппонентов внутри партии ОПЗЖ - Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

"У Зеленского сложились очень позитивные отношения с Левочкиным, а встреча президента со скандальным Кацубой (семья которого будто бы причастна к финансированию Шария и к "вышкам Бойко") лишь подтверждает одну вещь - Зеленский играет против Медведчука, но поддерживает тесные отношения с Левочкиным-Бойко. Зеленский не играет против России, в его игре геополитика - находится на перефирии. И это надо четко понимать, когда мы делаем анализ всех действий ", - объясняет эксперт.

"Зеленский хочет сыграть в игру: единственный эффективный прозападный кандидат против единого пророссийского кандидата Юрия Бойко", - пишет Денисенко.

Он также отмечает, что санкции СНБО не наносят никакого вреда России.

"Он не работает против РФ, его фокус - это Медведчук. Согласно социологии президентский рейтинг Медведчука составляет 6% (социологию сделал Украинский институт будущего). И, судя по всему, это практически его максимум. Более того, ни для кого не секрет, что между Медведчуком и Левочкиным-Бойко давно пробежала черная кошка, но расстаться им не давал и не дает Кремль", - отмечает Вадим Денисенко.

"Президент решил обойтись без судебной системы вообще. В этом есть как большие плюсы (быстрые решения, которые пока нравятся части избирателей), так и очень серьезные угрозы (в случае отката назад - быстрое, лавинообразное возвращение пророссийских политиков)", - прогнозирует эксперт.

"В то же время, надо понимать, что вся эта история без реальных действий власти, связанных с борьбой с коррупцией, повышением уровня компетентности власти и созданием всеукраинской повестки дня, которая позволила бы украинцам получить чувство гордости - обречена на топтание на месте" , - резюмирует Вадим Денисенко.

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