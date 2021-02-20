В Украине третьи сутки подряд - более 6 тыс. новых зараженных COVID-19

20 февраля, 2021, 10:35

По итогам пятницы, 19 февраля 2021 года, в Украине снова выявлено более 6 тыс. новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на открытые данные мониторинга от Совета национальной безопасности и обороны, обнародованные утром 20 февраля 2021 года, сообщает Еспресо.TV.

Суммарные показатели по стране:

выявлено - 1 299 967 (+6 295)

умерли - 25 045 (+73)

выздоровели - 1 144 516 (+4539)

болеют 130 406 (+1683)

подозрения - 1 424 003 (+10 454).

Это уже третьи сутки подряд всеукраинский уровень заболеваемости - более 6 тыс. новых случаев.

19 февраля сообщалось о 6531 новом зараженном, а 18 февраля - о 6237.

Последний раз такие показатели были в середине января.

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