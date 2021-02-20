В ОРДО оккупанты требуют отдать им храмы и бьют священников за украинский язык, - митрополит ПЦУ

20 февраля, 2021, 13:38

Митрополит Донецкий и Мариупольский ПЦУ Сергий заявил, что на оккупированных территориях украинская церковь теряет имущество в виде храмов, а священников преследуют и угрожают - некоторых из них били и вывозили в лес, потому что те общаются на украинском

Об этом Еспресо.TV передает со ссылкой на Религиозно-информационную службу.

"Их начали преследовать за то, что они молятся на украинском языке, за свой украинский народ, за свое государство. Приходили, угрожали, некоторых били, наручники надевали, некоторых вывозили в лес. Некоторым начали звонить: "Если ты не уедешь отсюда, мы приедем и с тобой разберемся". Конечно, дороже человеческой жизни ничего не существует - можно стать мучеником, но зачем? И я принял решение вывезти их на подконтрольную украинской власти территорию. Они здесь работают, помогают тем людям, которые находятся на временно оккупированных территориях - собирают еду, одежду, передают туда. Сейчас это гораздо сложнее, ведь КПВВ закрыты из-за пандемии", - говорит митрополит Сергий.

Перерегистрироваться общины ПЦУ отказываются, поэтому, по словам священника, оккупанты ищут другие пути, чтобы им препятствовать.

"Могут выключить электроэнергию. Было два случая, когда захватили церковь. Приезжают представители так называемой ДНР из отдела госимущества, выносят все наше имущество и опечатывают. Приезжали представители Московского патриархата, военнослужащие, общались с нашими постоянными прихожанами. Говорили: "Ваши священники уже не вернутся сюда, а мы вам привезем нормального батюшку, который будет служить, даже украинские традиции сохранять, - только отдайте ключи от храма". Но люди на такое не идут", - рассказывает митрополит Сергий.

Он объясняет, что в случаях захвата храмов ПЦУ они обращаются к международным организациям за помощью.

"Когда они захватывают наши помещения, они делают это не потому, что у них не хватает храмов. Это делается для того, чтобы от нас был какой-то ответ. Они храм захватили и ждут, что митрополит Донецкий и Мариупольский Сергий сейчас возьмет своих священников и захватит какой-нибудь храм Московского патриархата. Но мы этого делать не будем. Насилия не должно быть - даже если они нас считают своими идеологическими врагами. Мы даже к своим врагам относимся по-христиански. Мы их любим и прощаем. Пытаемся убедить, донести истину и справедливость. И я уверен в том, что рано или поздно все эти испытания пройдут и у нас в Украине будет единая объединенная поместная православная церковь", - отмечает митрополит.

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