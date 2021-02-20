В Грузии дали 4 года кадыровцу, следившему за известным телеведущим

20 февраля, 2021, 08:19

Тбилисский городской суд приговорил гражданина России к четырем годам лишения свободы по делу о слежке за телевизионным ведущим Георгием Габунией

Мужчина незаконно пересек границу Грузии, используя поддельный паспорт. В период с 11 февраля по 13 июня 2020 года он "систематически следил" за Габунией и собирал личную информацию о журналисте, передает Еспресо.TV со ссылкой на Генеральную прокуратуру Грузии.

Россиянина признали виновным по статьям грузинского Уголовного кодекса о преследовании, незаконном пересечении государственной границы, использовании поддельных документов и незаконном получении личной информации.

По данным портала Ekho Kavkaza осужденного зовут Магомед Гуциев. Он использовал паспорт РФ на имя Васамбек Боков.

Летом 2019 года Габуния во время эфира нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.

По данным руководства канала Габунии покушение на него заказал Кадыров.

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