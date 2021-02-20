В 90-х гг. школьники Кубани изучали украинский язык - профессор Петр Кралюк

20 февраля, 2021, 14:56

Скульптурная композиция в городе Краснодаре по мотивам картины художника Ильи Репина (Рипына) "Запорожцы", включающая в себя 15 бронзовых украинских казаков

После распада Советского Союза в Краснодарском крае РФ началось национальное возрождение, но из-за равнодушия тогдашнего официального Киева инициативу перехватила Москва

Об этом глава ученого совета Национального университета "Острожская академия", профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Петр Кралюк заявил в статье для сайта украинской службы Радио Свобода, передает Еспресо.TV .

"После распада Советского Союза в 1991 году на Кубани наблюдались попытки создать свои автономные республики, однако они не увенчались успехом. Также тогда активизировалась здесь украинская жизнь - хотя официально украинцы в крае составляют не более одного процента населения. На Кубани появились украинские газеты, издания и общественные организации. В некоторых школах начали факультативно изучать местный "говор", для чего использовался украиноязычный учебник "Казак Мамай", - отмечает ученый.

Однако российские власти сделали немало, чтобы взять под контроль "казачье возрождение" на Кубани и навязать кубанцам стереотипы "русского мира".

Читайте также: Как украинцы начали освоение Кубани

"Вместе с тем украинская власть не проявляла и не проявляет должного внимания к украинцам, живущим за пределами нашего государства", - отмечает Кралюк.

Как следствие, добавляет он, в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, немало так называемых "кубанских казаков" направилось в Украину поддерживать российские гибридные силы. Хотя были на Кубани и отдельные выступления против российской власти в то время. Декларировалось даже восстановление Кубанской Народной Республики.

"История Кубани ХХ века - это история этноцида немалой части украинского народа, который понимал свою украинскость, но который грубо русифицировали и продолжают русифицировать. И об этом не надо молчать", - заявляет профессор Петр Кралюк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb