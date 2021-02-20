УПЛ: где и когда смотреть матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу

20 февраля, 2021, 08:01

В 15-м туре Украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграет против "Руха", а "Динамо" встретится с "Десной"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом после зимней паузы туре, "Динамо" в Киеве одержало волевую победу над "Олимпиком" 3:1, дожав соперника лишь после удаления в составе дончан в конце матча.

На следующий день, также на столичном стадионе им. Валерия Лобановского, "Шахтер" не смог переиграть "Колос" во встрече, которую перенесли с Коваливки-за непогоды - 0:0.

Таким образом, "Динамо" набрало 33 очка и укрепило лидерство. Теперь ближайшего преследователя - "Шахтер" - киевляне опережают на 3 пункта.

Чемпионат Украины по футболу

15-й тур

20 февраля

14:00 "Мариуполь" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Александрия" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Львов" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21 февраля

14:00 "Ингулец" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Шахтер" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Десна" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

22 февраля

19:00 "Олимпик" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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