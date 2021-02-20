УПЛ: где и когда смотреть матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первом после зимней паузы туре, "Динамо" в Киеве одержало волевую победу над "Олимпиком" 3:1, дожав соперника лишь после удаления в составе дончан в конце матча.
На следующий день, также на столичном стадионе им. Валерия Лобановского, "Шахтер" не смог переиграть "Колос" во встрече, которую перенесли с Коваливки-за непогоды - 0:0.
Таким образом, "Динамо" набрало 33 очка и укрепило лидерство. Теперь ближайшего преследователя - "Шахтер" - киевляне опережают на 3 пункта.
Чемпионат Украины по футболу
15-й тур
20 февраля
14:00 "Мариуполь" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Александрия" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Львов" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21 февраля
14:00 "Ингулец" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Шахтер" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Десна" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
22 февраля
19:00 "Олимпик" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 13 февраля в первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну" .
- Также в субботу ексфорвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче, в котором его команда уступила "Львову" .
- Между тем, "Динамо" в столице при численном преимуществе одолело "Олимпик" .
- В воскресенье в перенесенном за погодных условий матче "Шахтер" сыграл вничью с "Колос" .
- Кроме этого, 14 февраля Георгий Цитаишвили забил дебютный гол за "Ворсклу" и помог полтавчанам сыграть вничью с "Движением".
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