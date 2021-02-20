Украино-американская ракета вывела на орбиту грузовой корабль к МКС
20 февраля, 2021, 22:35
Украино-американская ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль, который направился к Международной космической станции
Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины в facebook.
Запуск состоялся сегодня в 19:36 по киевскому времени с острова Уоллопс в США.
Двухступенчатая ракета-носитель "Антарес", разработанная американской компанией Northrop Grumman с возможностью установления третьей степени. Сегодня им стал Cygnus - автоматический грузовой транспортный корабль, который ракета вывела на орбиту.
Основную конструкцию первой ступени ракеты разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ ".
- Напомним, 3 октября 2020 года в Вирджинии успешно запустили украино-американскую ракету-носитель "Антарес".
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