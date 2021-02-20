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Espreso.tvСпортУкраина победила действующих чемпионов континента в отборе Евробаскета-2022

Украина победила действующих чемпионов континента в отборе Евробаскета-2022


фото: Getty Images
Мужская сборная Украины победила в Киеве Словению в матче квалификации чемпионата Европы по баскетболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Киеве сборная Украины победила Словению, которая является действующим чемпионом Европы, со счетом 70:65. Самым результативным игроком матча стал натурализованный американец Джером Рэндл, который принес украинцам 24 очка.

Несмотря на победу, команда Айнарса Багатскиса потеряла шансы на первое место в группе. В первой игре в Словении украинцы уступили 73:84.

Словения имеет 10 очков и лидирует в группе, Украина с 8 пунктами вторая, Венгрия, с которой наша команда сыграет в Киеве 22 февраля заключительный матч, с 7 баллами - третья.

Ранее Украина и Словения уже гарантировали себе выход в финальную часть Евробаскета-2022.

Евробаскет-2022

Мужчины. Квалификация

Киев

20 февраля

Украина - Словения 70:65

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