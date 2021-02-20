Украина победила действующих чемпионов континента в отборе Евробаскета-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Киеве сборная Украины победила Словению, которая является действующим чемпионом Европы, со счетом 70:65. Самым результативным игроком матча стал натурализованный американец Джером Рэндл, который принес украинцам 24 очка.
Несмотря на победу, команда Айнарса Багатскиса потеряла шансы на первое место в группе. В первой игре в Словении украинцы уступили 73:84.
Словения имеет 10 очков и лидирует в группе, Украина с 8 пунктами вторая, Венгрия, с которой наша команда сыграет в Киеве 22 февраля заключительный матч, с 7 баллами - третья.
Ранее Украина и Словения уже гарантировали себе выход в финальную часть Евробаскета-2022.
Евробаскет-2022
Мужчины. Квалификация
Киев
20 февраля
Украина - Словения 70:65
- 6 февраля стало известно, что женская сборная Украины впервые с 2011 года пропустит чемпионат Европы по баскетболу .
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