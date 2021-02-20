Священник УГКЦ обратился к кандидату в нардепы и экс-владельцу "Буковеля" с требованием прекратить агитацию в церквях

20 февраля, 2021, 16:28

Священник Украинской греко-католической церкви Юстин Бойко призвал кандидата в народные депутаты Александра Шевченко прекратить предвыборную агитацию в церквях

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора" .

Юстин Бойко в открытом письме к кандидату в нардепы от партии "За будущее" отметил, что поездки по храмах и выступления в них воспринимаются духовенством как элемент предвыборной кампании. Священник обратился к Шевченко с "просьбой прекратить использовать Церковь как площадку предвыборной кампании".

"О причине ваших паломничеств храмами Ивано-Франковской области не сложно догадаться. Достаточно зайти на интернет-страницу Центральной избирательной комиссии, чтобы убедиться в том, что недавно вас зарегистрировали кандидатом в Верховную Раду избирательного округа № 87, что на Прикарпатье от партии "За будущее" . Поэтому, ваши поездки храмами также как ваши выступления в храмах воспринимаются как духовенством, так и верными как прямой элемент предвыборной компании ", - отметил Юстин Бойко.

О том, что церковная тематика является одним из ключевых акцентов публичной активности Александра Шевченко, свидетельствует его страница в facebook.

От начала января Шевченко посетил храмы городов Надворная и Яремче, поселков Отыния и Быткив, а также сел Мирное, Гвизд, Пнив, Пасечная, Назавизов, Забережье, Лесная Тарновица, Иваниковка, Монастырчаны, Волосов, Зеленая, Быстрица и Саджавка.

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