Священник УГКЦ обратился к кандидату в нардепы и экс-владельцу "Буковеля" с требованием прекратить агитацию в церквях
Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора" .
Юстин Бойко в открытом письме к кандидату в нардепы от партии "За будущее" отметил, что поездки по храмах и выступления в них воспринимаются духовенством как элемент предвыборной кампании. Священник обратился к Шевченко с "просьбой прекратить использовать Церковь как площадку предвыборной кампании".
"О причине ваших паломничеств храмами Ивано-Франковской области не сложно догадаться. Достаточно зайти на интернет-страницу Центральной избирательной комиссии, чтобы убедиться в том, что недавно вас зарегистрировали кандидатом в Верховную Раду избирательного округа № 87, что на Прикарпатье от партии "За будущее" . Поэтому, ваши поездки храмами также как ваши выступления в храмах воспринимаются как духовенством, так и верными как прямой элемент предвыборной компании ", - отметил Юстин Бойко.
О том, что церковная тематика является одним из ключевых акцентов публичной активности Александра Шевченко, свидетельствует его страница в facebook.
От начала января Шевченко посетил храмы городов Надворная и Яремче, поселков Отыния и Быткив, а также сел Мирное, Гвизд, Пнив, Пасечная, Назавизов, Забережье, Лесная Тарновица, Иваниковка, Монастырчаны, Волосов, Зеленая, Быстрица и Саджавка.
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