Россияне привезли на IDEX-2021 макет, а не настоящий танк Т-14 "Армата", - СМИ

20 февраля, 2021, 14:27

Россия не решилась привезти на выставку вооружений IDEX-2021 реальный танк Т-14 "Армата". На стенде "Уралвагонзавода" в Абу-Даби (ОАЭ) можно будет увидеть только макет машины

Об этом со ссылкой на Украинский милитаристский портал передает Еспресо.TV.

Версия, которой российские власти предлагает придерживаться журналистам и обществу, - транпортные осложнения.

"Мы до последнего момента на предполагали, что выставка будет очная, а для формирования экспозиции и транспортировки требуется длительное время", - пояснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Другое объяснение, почему вместо реального Т-14 "Армата" привезли макет танка, дает российский обозреватель бронетехники Алексей Хлопотов. По его информации, реальная причина - беспокойство из-за угрозы ареста разработки вследствие санкций.

"Есть обоснованные причины считать, что наша тяжелая техника за рубежом может быть арестована. Допрыгались. Довыеживались. Ну, а без демонстрации реальных образцов продавать становится все сложнее и сложнее. Давят китайцы. И ценой, и качеством", - отмечает Хлопотов.

При этом в течение последних недель в российских медиа развернулась настоящая истерия вокруг намерения продать Т-14 Индии.

Россияне раскритиковали индийский танк Arjun Mk-1A и продвигают нарратив о том, что единственный шанс для Индии противостоять Пакистану и Китаю в высокогорных пограничных районах это "приобрести несколько сотен Т-14 "Армата".

"Вероятно, российская власть планирует повторить схему, которую она отработала с самолетом Су-30СМ. Тогда благодаря финансированию Индией россиянам удалось спасти собственное военное самолетостроение и после выполнения экспортного контракта на Су-30МКИ перейти к производству самолетов для себя. Таким образом РФ ищет, кто профинансирует их проект нового танка", - отмечает Украинский милитаристский портал

Справка

Т-14 (объект 148) - перспективный российский основной боевой танк на гусеничной платформе "Армата".

Танк имеет изолированную башню без экипажа.

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