Россияне привезли на IDEX-2021 макет, а не настоящий танк Т-14 "Армата", - СМИ
Об этом со ссылкой на Украинский милитаристский портал передает Еспресо.TV.
Версия, которой российские власти предлагает придерживаться журналистам и обществу, - транпортные осложнения.
"Мы до последнего момента на предполагали, что выставка будет очная, а для формирования экспозиции и транспортировки требуется длительное время", - пояснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Другое объяснение, почему вместо реального Т-14 "Армата" привезли макет танка, дает российский обозреватель бронетехники Алексей Хлопотов. По его информации, реальная причина - беспокойство из-за угрозы ареста разработки вследствие санкций.
"Есть обоснованные причины считать, что наша тяжелая техника за рубежом может быть арестована. Допрыгались. Довыеживались. Ну, а без демонстрации реальных образцов продавать становится все сложнее и сложнее. Давят китайцы. И ценой, и качеством", - отмечает Хлопотов.
При этом в течение последних недель в российских медиа развернулась настоящая истерия вокруг намерения продать Т-14 Индии.
Россияне раскритиковали индийский танк Arjun Mk-1A и продвигают нарратив о том, что единственный шанс для Индии противостоять Пакистану и Китаю в высокогорных пограничных районах это "приобрести несколько сотен Т-14 "Армата".
"Вероятно, российская власть планирует повторить схему, которую она отработала с самолетом Су-30СМ. Тогда благодаря финансированию Индией россиянам удалось спасти собственное военное самолетостроение и после выполнения экспортного контракта на Су-30МКИ перейти к производству самолетов для себя. Таким образом РФ ищет, кто профинансирует их проект нового танка", - отмечает Украинский милитаристский портал
Справка
Т-14 (объект 148) - перспективный российский основной боевой танк на гусеничной платформе "Армата".
Танк имеет изолированную башню без экипажа.
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