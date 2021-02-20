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Espreso.tvОбществоРечь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, - Кулеба о строительстве "Северного потока-2"

Речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, - Кулеба о строительстве "Северного потока-2"


фото: Укрінформ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стоимость "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность

Об этом Кулеба написал в twitter.

По его словам Россия продолжает выбрасывать в проект миллиарды, доказывая, что речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства.

"Стоимость "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль и в дальнейшем выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства. Мы защищали и последовательно будем защищать энергетическую независимость Европы от РФ", - написал Кулеба.

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