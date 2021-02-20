Речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, - Кулеба о строительстве "Северного потока-2"
Об этом Кулеба написал в twitter.
По его словам Россия продолжает выбрасывать в проект миллиарды, доказывая, что речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства.
"Стоимость "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль и в дальнейшем выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства. Мы защищали и последовательно будем защищать энергетическую независимость Европы от РФ", - написал Кулеба.
Стоимость Северного Потока-2 давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль в дальнейшем выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантической единства. Мы защищали и последовательно защищать энергетическую независимость Европы от РФ.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 20, 2021
- 19 февраля стало известно, что Вашингтон пока не будет вводить санкции против немецких компаний из-за участия в проектах строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку администрация Байдена не хочет идти на конфликт со своим ближайшим союзником в Европе.
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