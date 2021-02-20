Одесский облсовет выступил против передислокации батальона мотопехоты

20 февраля, 2021, 07:22

Одесский областной совет выступил против возможной передислокации из города Кодымы 9-го отдельного мотопехотного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Текст соответствующего обращения к руководству страны депутаты регионального собрания утвердили на сессии, которая состоялась 19 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.

В документе отмечается, что перевод батальона в Кодыму в конца 2016 года способствовал нормализации стратегического положения на приграничных территориях южного Подолья: раньше там отсутствовали военные подразделения.

"Сегодня местом постоянной дислокации данного подразделения является военный городок на Садовой улице. Его восстановление стало возможным благодаря совместным усилиям всех ветвей власти, широкой общественности, бизнеса и волонтеров. Был переведен в другие места ряд учреждений и предприятий, которые ранее находились на данной территории, потрачено большое количество финансовых и человеческих ресурсов, чтобы привести в надлежащее состояние здания и территорию военного городка. Местная власть определила место для стрелкового полигона", - говорится в обращении.

Кроме того, по словам депутатского корпуса Одесской области, за четыре года 9-й отдельный мотопехотный батальон 59-й отдельной мотопехотной бригады стал важной составляющей социально-экономического развития Кодымщины.

"Более двухсот семей зависят от деятельности данной воинской части. Воины-контрактники получили необходимый уровень доходов, улучшился морально-патриотический уровень населения, значительно увеличивается местный бюджет", - говорят депутаты.

По мнению депутатов, возможный перевод подразделения из Кодымы в Брацлав или иное место в данных условиях является вредным с государственной точки зрения: это значительно усложнит военно-политическую, социально-экономическую и демографическую обстановку в приграничном районе.

Следует добавить, что на этом направлении существует вероятность удара российских сил и наемников из Приднестровья.

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