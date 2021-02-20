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Espreso.tvОбществоНеизвестные оставили жителю столичного Печерска "предупреждение" в виде гранаты

Неизвестные оставили жителю столичного Печерска "предупреждение" в виде гранаты

иллюстративное
Днем в субботу, 20 февраля 2021 года, в Печерском районе Киева в подъезде дома на улице Лаврской неустановленные лица оставили "предупреждение" жителю одной из квартир

Подробности рассказывают ВартовіЕспресо.

Предмет, похожий на гранату, а также приклеенную к двери записку с угрозой убить мужчину из этой квартиры, обнаружили соседи.

На место происшествия выехали полицейские, кинологи и взрывотехники. Все детали происшествия устанавливаются.

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