Неизвестные оставили жителю столичного Печерска "предупреждение" в виде гранаты
20 февраля, 2021, 14:40
Днем в субботу, 20 февраля 2021 года, в Печерском районе Киева в подъезде дома на улице Лаврской неустановленные лица оставили "предупреждение" жителю одной из квартир
Подробности рассказывают ВартовіЕспресо.
Предмет, похожий на гранату, а также приклеенную к двери записку с угрозой убить мужчину из этой квартиры, обнаружили соседи.
На место происшествия выехали полицейские, кинологи и взрывотехники. Все детали происшествия устанавливаются.
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