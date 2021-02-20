Некоторым представителям Офиса президента лучше удается играть женские роли в фильмах, чем говорить о вооружении армии, - Кривонос

20 февраля, 2021, 14:05

В Украине есть снарядные заводы, но их надо как можно быстрее запустить

Об этом в прямом эфире программы "Борковский & Валевская" заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал ВСУ Сергей Кривонос в ответ на заявления советника руководителя Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексея Арестовича, передает Еспресо.Захид.

"Когда некоторые представители Офиса президента рассказывают, что у нас нет патронных и снарядных заводов для изготовления артиллерийских боеприпасов, то хочу напомнить, что снарядные заводы у нас есть и они внутри государства. Наша задача эти заводы чем быстрее запустить, чтобы производить нужное количество артиллерийских боеприпасов, которые нужны в случае обострения ситуации, чтобы мы смогли адекватно отвечать на огонь врага", - сказал Кривонос.

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Также генерал Вооруженных Сил Украины отметил, какова задача №1 при нынешней ситуации.

"Мы уже седьмой год воюем. Все наши части получили замечательный боевой опыт в течение этого времени. Но мы понимаем, что большинство наших вооруженных сил находится на востоке Украины. А у нас еще огромное количество километров, касающихся российско-украинской границы и украинско-белорусской границы. Ведь мы не исключаем, что может быть в любой момент ухудшение ситуации на всех участках границы. Поэтому задача №1 - это реализация программы президента от мая 2019 года о создании в первую очередь территориальной обороны. Потому что с декабря месяца никаких решений не принималось руководством страны и ВР по ускорению решения этого вопроса, так процесс затягивается в никуда", - добавил Сергей Кривонос.

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