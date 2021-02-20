20 февраля, 2021, 13:17

Российский оппозиционер и антикоррупционер Алексей Навальный в субботу, 20 февраля 2021 года, перед вынесением постановления суда выступил с последним словом

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

"Сейчас этот суд закончится, начнется следующий, там я тоже буду говорить последнее слово. Если бы кто-то захотел издать все мои последние слова, получилась бы довольно толстая книжка. В этом есть своеобразный сигнал, который посылает мне вся эта власть", - начал свою речь Навальный.

После этого он упомянул в своей речи веру в Бога. Он заявил, что раньше был воинствующим атеистом, но изменил свою позицию.

"Я верующий человек, что служит поводом для насмешек в ФБК, потому что в основном там люди атеисты. Я тоже таким был, но сейчас я верующий, и это очень помогает мне, потому что так вещи становятся гораздо проще. Я стараюсь следовать одной известной книжке. И тут мне пишет один человек: "Навальный, тебе все пишут: держись, не сдавайся, сожми зубы. А я думаю: что тебе терпеть? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Тебе отлично!" И я подумал: "Как хорошо меня понимает этот человек". Я всегда этой заповедью руководствовался в своей политической деятельности", - приводит слова политика агентство РБК.

Навальный подчеркнул, что не жалеет по поводу своего решения вернуться из Германии, после которого он был арестован.

"Безусловно, не слишком наслаждаясь тем местом, где я нахожусь, я не жалею, что вернулся и что продолжил делать то, что делаю. Я испытываю удовлетворение, что ли", - заявил оппозиционер.

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"Власть пытается сказать нам: ты одинок, ты одиночка. Сначала запугать, а затем сказать: ты один. И эта вещь про одиночество очень важна как цель власти", - сказал Навальный и для иллюстрации своих слов вспомнил слова героя книг о Гарри Поттере Луны Лавгуд.

"Она сказала, как важно не чувствовать себя одиноким, потому что именно этого хотел бы Волан-де-Морт. Но я совершенно этого не чувствую, потому что эта конструкция - "блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся" - кажется напыщенной, но это главный политический лозунг в России. "Сила в правде" - это же оно и есть, просто сжато до размеров Twitter", - добавил Алексей Навальный.

После этого Навальный перешел к описанию ситуации в России. Он заявил, что "наша страна сейчас построена на несправедливости, и мы постоянно с ней сталкиваемся".

"Но миллионы, десятки миллионов людей хотят правды, и они ее добьются. И важная вещь, которую я хочу сказать вам, прокурору, всей власти: важно не бояться этих людей, тех, кто добивается правды", - отметил он.

"Мне приходит много писем, многие из них кончаются фразой: "Россия будет свободной!" Я согласен с этой фразой, но это не может являться целью само по себе. Я хочу, чтобы Россия была богатой, чтобы ее богатства распределялись справедливо, чтобы она была с нормальным здравоохранением, чтобы мужчины доживали до пенсионного возраста, потому что сейчас у них это часто не получается, да и у женщин немногим лучше. Чтобы образование было нормальное, чтобы учителя получали достойную зарплату. Сейчас Россия по всем направлениям несчастная. У нас все есть, но мы какая-то несчастная страна. Русскую литературу какую ни открой - описываются одни страдания. Поэтому я предлагаю изменить этот лозунг так: Россия будет счастливой!" - так Навальный закончил свою речь.

Напомним, сегодня в Бабушкинском районном суде города Москвы (РФ) проходят слушания сразу по двум делам относительно Навального.

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