Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана

20 февраля, 2021, 18:18

Суд признал российского оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко

Об этом сообщают российские СМИ.

Судья Вера Акимова на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы признала Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.

Судья объявляя вердикт суда заявила, что Навальный совершил на Артеменко клевету. Оппозиционеру присудили выплатить 850 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено после того, как Алексей Навальный 2 июня 2020 года перепостил в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки в Конституцию.

Он назвал тех, кто снялись в нем, предателями, позором страны и людьми без совести. Среди тех, кто снялся в ролике, был ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.

В Следственном комитете России решили, что комментарий Навального содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Навальному предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренному статьей о клевете.

После госпитализации Навального в августе прошлого года производство по делу біло приостановлено. Опять оно было восстановлено после возвращения Навального в Россию. Обвинение требовало назначить Навальному по этому делу штраф в 950 тыс. рублей.

Ранее сегодня состоялось заседание суда по апелляции на замену условного срока Алексею Навальному в реальный. Суд отклонил апелляцию, но принял зачесть в срок отбывания период домашнего ареста с 30 декабря 2014 по 18 февраля 2015 года. С учетом отбытого наказания Алексея Навального проведет в колонии 2,5 года.

Напомним, сегодня в Бабушкинском районном суде города Москва (РФ) происходят слушания сразу в двух делах по Навальному.

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