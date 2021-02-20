На Прикарпатье, где по-прежнему больше всего больных коронавирусом, прибыл мобильный госпиталь ГСЧС. Установлены круглосуточные карантинные посты
Соответствующая статистика утром в субботу, 20 февраля, была опубликована СНБО, информирует Еспресо.TV.
Украинские регионы - лидеры по распространению коронавирусной инфекции:
Ивано-Франковская область - 738 случаев,
Черновицкая - 522,
Львовская - 420,
Киев - 415
Закарпатская область - 414.
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Вчера, 19 февраля, колонна авто ГСЧС доставила в Прикарпатье мобильный госпиталь.
Кроме того, на въезде-выезде в отдельных населенных пунктах, где эпидемиологическая ситуация самая сложная установлены 16 санитарных блок-постов, в том числе 5 круглосуточных, передает иванофранковское информационное агентство Фіртка.
Ниже приведен их перечень
- Напомним, в Украине третьи сутки - более 6 тыс. новых зараженных COVID-19.
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