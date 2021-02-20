На Прикарпатье, где по-прежнему больше всего больных коронавирусом, прибыл мобильный госпиталь ГСЧС. Установлены круглосуточные карантинные посты

20 февраля, 2021, 12:26

По итогам прошлых суток, 19 февраля 2021 года, больше всего новых зараженных COVID-19 появилось в Ивано-Франковской области. За ней следует соседняя Черновицкая область

Соответствующая статистика утром в субботу, 20 февраля, была опубликована СНБО, информирует Еспресо.TV.

Украинские регионы - лидеры по распространению коронавирусной инфекции:

Ивано-Франковская область - 738 случаев,

Черновицкая - 522,

Львовская - 420,

Киев - 415

Закарпатская область - 414.

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Вчера, 19 февраля, колонна авто ГСЧС доставила в Прикарпатье мобильный госпиталь.

Кроме того, на въезде-выезде в отдельных населенных пунктах, где эпидемиологическая ситуация самая сложная установлены 16 санитарных блок-постов, в том числе 5 круглосуточных, передает иванофранковское информационное агентство Фіртка.

Ниже приведен их перечень

Напомним, в Украине третьи сутки - более 6 тыс. новых зараженных COVID-19.

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