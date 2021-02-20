Гигантский пожар близ Харькова потушили только с помощью пожарного поезда
20 февраля, 2021, 10:11
В поселке Песочин, на окраине Харькова, в пятницу, 19 февраля 2021 года, в 19:26 в одноэтажном производственном помещении ООО "Гарант + К" возник серьезный пожар
Его удалось ликвидировать только утром субботы, 21 февраля, в 4:28, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский информационный портал Главное.ua.
Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожен автомобиль, оборудование и кровля площадью 1 тыс. кв. м.
К тушению привлекались 49 спасателей, 10 единиц техники и пожарный поезд Укрзализныци, что стало решающим фактором.
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