Биатлон: Украина на заключительном этапе потеряла медаль ЧМ в мужской эстафете

20 февраля, 2021, 17:28

Мужская сборная Украины не смогла удержаться на второй позиции в эстафете на чемпионате мира в Словении

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сборная Украины удачно начала гонку. После первых трех этапов, на которых выступали Богдан Цымбал, Дмитрий Подручный и Артем Прима, наша команда шла второй вслед за Норвегией.

Однако, на решающем этапе Антону Дудченко не удалось вмешаться в борьбу за медали. Украина в итоге финишировала пятой.

Золото получила Норвегия, которая на 33,1 сек опередила Швецию. Бронза у команды Союза биатлонистов России.

Чемпионат мира по биатлону

Поклюка (Словения)

20 февраля

Мужчины

Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия - 1: 12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 запасных патронов)

2. Швеция - отставание 33,0 (0 + 7)

3. Союз биатлонистов России - 50,9 (0 + 5)

5. Украина (Богдан Цымбал, Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко) - 1.12,7 (0 + 4)

Напомним, 20 февраля женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb