Биатлон: Украина на заключительном этапе потеряла медаль ЧМ в мужской эстафете
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сборная Украины удачно начала гонку. После первых трех этапов, на которых выступали Богдан Цымбал, Дмитрий Подручный и Артем Прима, наша команда шла второй вслед за Норвегией.
Однако, на решающем этапе Антону Дудченко не удалось вмешаться в борьбу за медали. Украина в итоге финишировала пятой.
Золото получила Норвегия, которая на 33,1 сек опередила Швецию. Бронза у команды Союза биатлонистов России.
Чемпионат мира по биатлону
Поклюка (Словения)
20 февраля
Мужчины
Эстафета 4х7,5 км
1. Норвегия - 1: 12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 запасных патронов)
2. Швеция - отставание 33,0 (0 + 7)
3. Союз биатлонистов России - 50,9 (0 + 5)
5. Украина (Богдан Цымбал, Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко) - 1.12,7 (0 + 4)
- Напомним, 20 февраля женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира.
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