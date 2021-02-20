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Биатлон: где и когда смотреть женскую эстафету на ЧМ


фото: Getty Images
Сегодня, 20 февраля, на Чемпионате мира по биатлону состоится женская эстафета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

В женской эстафете Украину представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашка и Елена Пидгрушная.

Чемпионат мира - 2021

Поклюка (Словения)

20 февраля

12:45 - женская эстафета

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