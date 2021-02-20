Биатлон: где и когда смотреть мужскую эстафету на ЧМ

20 февраля, 2021, 09:09

Сегодня, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская эстафета

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

В мужской эстафете Украины представят Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко.

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

20 февраля

16:00 - мужская эстафета

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