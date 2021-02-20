Автозак с Навальным прибыл в Бабушкинский суд в Москве

20 февраля, 2021, 09:40

Утром субботы, 20 февраля 2021 года, российского оппозиционера и антикоррупционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд города Москвы (РФ)

Его привезли в суд в автозаке в сопровождении машин Государственной патрульной службы из следственного изолятора "Матросская тишина" за два с половиной часа до начала рассмотрения его жалобы на замену условного срока на реальный, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

Сейчас он находится в конвойной комнате.

Около суда усилены меры безопасности.

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В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском суде рассмотрят два дела по Навальному. Первым будет выездное заседание Мосгорсуда, на котором рассмотрят апелляционную жалобу Навального по делу о замене условного срока на реальный.

Во второй половине дня мировой суд продолжит рассматривать уголовное дело против Навального о клевете на ветерана Гната Артеменко. В рамках этого процесса, как ожидается, оппозиционер выступит с последним словом.

При этом штаб Навального остановил поднятую молодежью волну протестов по всей России и приказал "сконцентрироваться на осени", когда снова планируется "разумное голосование" в виде поддержки на выборах КПРФ, "Справедливой России" и других зарегистрированных партий, кроме "Единой России".

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