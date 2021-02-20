20 февраля на фронте оккупанты 5 раз нарушили режим тишины: работали артиллерия и снайперы

20 февраля, 2021, 19:01

20 февраля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Южное.

Из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского. Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных Сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Попасной и Катериновки.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb