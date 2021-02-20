19 февраля на фронте: с российской стороны - 5 обстрелов, с украинской - без боевых потерь

20 февраля, 2021, 09:56

За прошедшие сутки, 19 февраля 2021 года, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны россиян и их наемников

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке по состоянию на 7:00 воскресенья, 20 февраля, передает Еспресо.TV.

Оккупанты открывали огонь по украинским позициям неподалеку от:

Зайцево - из минометов 120-го калибра

Луганского - из гранатометов различных систем

Южного - из стрелкового оружия.

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"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет", - подчеркивает пресс-служба ООС.

Кроме того, в районе Водяного, на Приазовье противник совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

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