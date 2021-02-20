19 февраля на фронте: с российской стороны - 5 обстрелов, с украинской - без боевых потерь
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке по состоянию на 7:00 воскресенья, 20 февраля, передает Еспресо.TV.
Оккупанты открывали огонь по украинским позициям неподалеку от:
Зайцево - из минометов 120-го калибра
Луганского - из гранатометов различных систем
Южного - из стрелкового оружия.
Читайте также: 10 очень своевременных теперь мыслей Степана Бандеры
"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет", - подчеркивает пресс-служба ООС.
Кроме того, в районе Водяного, на Приазовье противник совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти