Зеленский заявил о необходимости принятия закона о нацменьшинствах
Об этом сообщает Офис президента.
"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство будем защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что урегулирование статуса национальных меньшинств поможет защитить их права. Также соответствующий законопроект сделает равноправными нацменьшинства в Украине.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что этот законопроект поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты прав украинцев.
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