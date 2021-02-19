Зеленский заявил о необходимости принятия закона о нацменьшинствах

19 февраля, 2021, 20:11

В Украине должен быть принят новый закон, который урегулирует защиту национальных меньшинств

Об этом сообщает Офис президента.

"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство будем защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что урегулирование статуса национальных меньшинств поможет защитить их права. Также соответствующий законопроект сделает равноправными нацменьшинства в Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что этот законопроект поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты прав украинцев.