Зеленский создал и реорганизовал военно-гражданские администрации на Донетчине и Луганщине

19 февраля, 2021, 20:42

Соответствующие указы №61/2021 и №62/2021 обнародованы на сайте Офиса президента.

Согласно документам, в Луганской области были образованы:

Гирская городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района;

Лисичанская городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района;

Попаснянская городская ВГА Северодонецкого района;

Северодонецкая городская ВГА Северодонецкого района;

Счастьенская городская ВГА Счастьенского района;

Станично-Луганская поселковая ВГА Счастьенского района;

Нижнетепливская сельская ВГА Счастьенского района;

Широковская сельская ВГА Счастьенского района.

Также были созданы военно-гражданские администрации в Донецкой области:

Светлодарская городская ВГА Бахмутского района;

Торецкая городская ВГА Бахмутского района;

Волновахская городская ВГА Волновахского района;

Угледарская городская ВГА Волновахского района;

Мирненская поселковая ВГА Волновахского района;

Ольгинская поселковая ВГА Волновахского района;

Сартанская поселковая ВГА Мариупольского района;

Авдеевская городская ВГА Покровского района;

Марьинская городская ВГА Покровского района;

Очеретинская поселковая ВГА Покровского района.

А еще Зеленский поручил реорганизовать ряд военно-гражданских администраций на Донбассе.

В Донецкой области ВГА поселка Зайцево Бахмутского района присоединили к Светлодарской городской ВГА Бахмутского района; ВГА города Торецк - к Торецкой ВГА Бахмутского района; ВГА города Волноваха - к Волновахской городской ВГА Волновахского района; ВГА сел Коминтерново, Водяное, Заиченко, Широкино и Бердянское Волновахского района - к Сартанской поселковой ВГА Мариупольского района; ВГА города Авдеевка - к Авдеевской городской ВГА Покровского района; ВГА городов Красногоровка, Марьинка и села Победа Марьинского района - к Марьинской городской ВГА Покровского района.

В Луганской области ВГА города Золотое, села Катериновка, поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района, а также села Крымское Новоайдарского района присоединили к Горной городской ВГА Северодонецкого района; ВГА города Лисичанск - к Лисичанской городской ВГА Северодонецкого района; ВГА сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района - к Попаснянской городской ВГА Северодонецкого района; ВГА города Северодонецк - к Северодонецкой городской ВГА Северодонецкого района; ВГА сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное Станично-Луганского района - к Станично-Луганской поселковой ВЦА Счастьенского района; ВГА города Счастье, а также ВГА сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое Новоайдарского района - к Счастьенской городской ВГА Счастьенского района.

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