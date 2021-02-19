Зеленский создал и реорганизовал военно-гражданские администрации на Донетчине и Луганщине
Соответствующие указы №61/2021 и №62/2021 обнародованы на сайте Офиса президента.
Согласно документам, в Луганской области были образованы:
- Гирская городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района;
- Лисичанская городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района;
- Попаснянская городская ВГА Северодонецкого района;
- Северодонецкая городская ВГА Северодонецкого района;
- Счастьенская городская ВГА Счастьенского района;
- Станично-Луганская поселковая ВГА Счастьенского района;
- Нижнетепливская сельская ВГА Счастьенского района;
- Широковская сельская ВГА Счастьенского района.
Также были созданы военно-гражданские администрации в Донецкой области:
- Светлодарская городская ВГА Бахмутского района;
- Торецкая городская ВГА Бахмутского района;
- Волновахская городская ВГА Волновахского района;
- Угледарская городская ВГА Волновахского района;
- Мирненская поселковая ВГА Волновахского района;
- Ольгинская поселковая ВГА Волновахского района;
- Сартанская поселковая ВГА Мариупольского района;
- Авдеевская городская ВГА Покровского района;
- Марьинская городская ВГА Покровского района;
- Очеретинская поселковая ВГА Покровского района.
А еще Зеленский поручил реорганизовать ряд военно-гражданских администраций на Донбассе.
В Донецкой области ВГА поселка Зайцево Бахмутского района присоединили к Светлодарской городской ВГА Бахмутского района; ВГА города Торецк - к Торецкой ВГА Бахмутского района; ВГА города Волноваха - к Волновахской городской ВГА Волновахского района; ВГА сел Коминтерново, Водяное, Заиченко, Широкино и Бердянское Волновахского района - к Сартанской поселковой ВГА Мариупольского района; ВГА города Авдеевка - к Авдеевской городской ВГА Покровского района; ВГА городов Красногоровка, Марьинка и села Победа Марьинского района - к Марьинской городской ВГА Покровского района.
В Луганской области ВГА города Золотое, села Катериновка, поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района, а также села Крымское Новоайдарского района присоединили к Горной городской ВГА Северодонецкого района; ВГА города Лисичанск - к Лисичанской городской ВГА Северодонецкого района; ВГА сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района - к Попаснянской городской ВГА Северодонецкого района; ВГА города Северодонецк - к Северодонецкой городской ВГА Северодонецкого района; ВГА сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное Станично-Луганского района - к Станично-Луганской поселковой ВЦА Счастьенского района; ВГА города Счастье, а также ВГА сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое Новоайдарского района - к Счастьенской городской ВГА Счастьенского района.
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