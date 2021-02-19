Зеленский наградил пятерых украинских военных, из них двоих - посмертно
19 февраля, 2021, 19:10
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами пятерых украинских военных
Указ размещен на сайте президента.
Отмечается, что награды вручат "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Зеленский наградил:
Орденом "За мужество" III степени:
Кравченко Василия Сергеевича (посмертно) - старшего матроса
Струка Илью Николаевича (посмертно) - старшего матроса
Медалью "За воинскую службу Украине":
Свинарчука Александра Олеговича - капитана
Медалью "Защитнику Отечества":
Бучковского Артема Валерьевича - матроса
Ромашко Владислава Александровича - старшего матроса.
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