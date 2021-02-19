Зеленский наградил пятерых украинских военных, из них двоих - посмертно

19 февраля, 2021, 19:10

Указ размещен на сайте президента.

Отмечается, что награды вручат "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Зеленский наградил:

Орденом "За мужество" III степени:

Кравченко Василия Сергеевича (посмертно) - старшего матроса

Струка Илью Николаевича (посмертно) - старшего матроса

Медалью "За воинскую службу Украине":

Свинарчука Александра Олеговича - капитана

Медалью "Защитнику Отечества":

Бучковского Артема Валерьевича - матроса

Ромашко Владислава Александровича - старшего матроса.