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Зеленский наградил пятерых украинских военных, из них двоих - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами пятерых украинских военных

Указ размещен на сайте президента.

Отмечается, что награды вручат "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Зеленский наградил:

Орденом "За мужество" III степени:

Кравченко Василия Сергеевича (посмертно) - старшего матроса

Струка Илью Николаевича (посмертно) - старшего матроса

Медалью "За воинскую службу Украине":

Свинарчука Александра Олеговича - капитана

Медалью "Защитнику Отечества":

Бучковского Артема Валерьевича - матроса

Ромашко Владислава Александровича - старшего матроса.

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