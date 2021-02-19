Защищал украинские интересы: Кравчук о своем участии в эфире российского телевидения

19 февраля, 2021, 07:53

Глава делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что участвовал в эфире российского телевидения, потому что защищал украинские интересы

Об этом сообщает ТСН .

"Кстати, у меня очень много писем положительных, в том числе от россиян из разных регионов, которые говорят: "Наконец мы кое-что узнали". То есть я не о том, что надо с ними обниматься. Надо говорить всем правду, защищать Украину, защищать национальные интересы ", - сказал Кравчук.

Комментируя свое участие в эфире, куда пригласили главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, он сказал: "Дело не в том, с кем ты говоришь, а в том, что ты говоришь".

"Я с Пушилиним не общался. Я задал ему один вопрос: они хотят строить там на неконтролируемом Донбассе какое-то национальное российское государство? Тогда нам с ними говорить вообще нет никакой необходимости. Или они хотят все же строить или договариваться с нами, как интегрировать те регионы в Украину ", - подчеркнул Кравчук.

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