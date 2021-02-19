 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗащищал украинские интересы: Кравчук о своем участии в эфире российского телевидения

Защищал украинские интересы: Кравчук о своем участии в эфире российского телевидения

Глава делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что участвовал в эфире российского телевидения, потому что защищал украинские интересы

Об этом сообщает ТСН .

"Кстати, у меня очень много писем положительных, в том числе от россиян из разных регионов, которые говорят: "Наконец мы кое-что узнали". То есть я не о том, что надо с ними обниматься. Надо говорить всем правду, защищать Украину, защищать национальные интересы ", - сказал Кравчук.

Комментируя свое участие в эфире, куда пригласили главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, он сказал: "Дело не в том, с кем ты говоришь, а в том, что ты говоришь".

"Я с Пушилиним не общался. Я задал ему один вопрос: они хотят строить там на неконтролируемом Донбассе какое-то национальное российское государство? Тогда нам с ними говорить вообще нет никакой необходимости. Или они хотят все же строить или договариваться с нами, как интегрировать те регионы в Украину ", - подчеркнул Кравчук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

  • 15 февраля вечером на российском «Первом канале» сначала по видеосвязи включился Кравчук, а затем ведущий сообщил, что на связи также Пушилин.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2021 пятница

18 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать