Запрет книги о Стусе: адвокат Медведчука пришел на апелляционное слушание в сопровождении 5 охранников

19 февраля, 2021, 15:15

Разбирательство в деле по иску нардепа ОПЗЖ к Вахтангу Кипиани и издательству Vivat по книге "Саправа Василя Стуса" перенесли на 19 марта

Об этом автор книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кипиани рассказал в Facebook, сообщает Еспресо.TV .

"Зал, где судят книгу "Справа Василя Стуса", охраняют более 10(!) нацгвардийцев. Адвокат Медведчука пришел с 5(!) охранниками", - отметил Кипиани.

По словам Кипиани, сейчас в деле суд рассматривает, является ли написанное им оценочными суждениями, или утверждениями.

"Здесь есть две линии защиты и вообще философии. Мы работаем как журналисты в условиях свободы. Мы не думаем о том, что об этом подумает Медведчук, или Порошенко, или Зеленский, или еще кто-то. Работаем для того, чтобы объяснить свое мнение. Я освещал страшную картину жизни Василя Стуса. Собрал различные аргументы, доказательства и факты из кучи источников. И, соответственно, все это дает мне основания так оценивать поведение его адвоката Медведчука. Оно отрицательное, ведь сами клиенты - и Стус, и Литвин, и Вершубский, и другие клиенты-диссиденты о нем были негативного мнения не потому что он он плохой человек, а потому что он не выполнял свою работу адвоката", - отметил Вахтанг Кипиани в комментарии журналистке Еспресо из-под здания апелляционного суда.

Автор книги утверждает, что в книге пояснил простыми словами, что Виктор Медведчук был не адвокатом, а скорее еще одним прокурором по делу.

Также, отвечая на тезис журналистки о позиции адвоката Виктора Медведчука, что якобы Кипиани должен был взять разрешение у Медведчука на публикацию книги, он отметил:

"Не брал и брать не буду! И вам не советую, когда мы снимаем документальные проекты, сюжеты, пишем статьи. Мы не обязаны уведомлять об этом героев наших статей".

Заметим, адвокаты Медведчука утверждают, что разрешение нужно было брать, ведь в книге есть "художественные элементы".

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