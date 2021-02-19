Запрет книги о Стусе: адвокат Медведчука пришел на апелляционное слушание в сопровождении 5 охранников
Об этом автор книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кипиани рассказал в Facebook, сообщает Еспресо.TV .
"Зал, где судят книгу "Справа Василя Стуса", охраняют более 10(!) нацгвардийцев. Адвокат Медведчука пришел с 5(!) охранниками", - отметил Кипиани.
По словам Кипиани, сейчас в деле суд рассматривает, является ли написанное им оценочными суждениями, или утверждениями.
"Здесь есть две линии защиты и вообще философии. Мы работаем как журналисты в условиях свободы. Мы не думаем о том, что об этом подумает Медведчук, или Порошенко, или Зеленский, или еще кто-то. Работаем для того, чтобы объяснить свое мнение. Я освещал страшную картину жизни Василя Стуса. Собрал различные аргументы, доказательства и факты из кучи источников. И, соответственно, все это дает мне основания так оценивать поведение его адвоката Медведчука. Оно отрицательное, ведь сами клиенты - и Стус, и Литвин, и Вершубский, и другие клиенты-диссиденты о нем были негативного мнения не потому что он он плохой человек, а потому что он не выполнял свою работу адвоката", - отметил Вахтанг Кипиани в комментарии журналистке Еспресо из-под здания апелляционного суда.
Автор книги утверждает, что в книге пояснил простыми словами, что Виктор Медведчук был не адвокатом, а скорее еще одним прокурором по делу.
Также, отвечая на тезис журналистки о позиции адвоката Виктора Медведчука, что якобы Кипиани должен был взять разрешение у Медведчука на публикацию книги, он отметил:
"Не брал и брать не буду! И вам не советую, когда мы снимаем документальные проекты, сюжеты, пишем статьи. Мы не обязаны уведомлять об этом героев наших статей".
Заметим, адвокаты Медведчука утверждают, что разрешение нужно было брать, ведь в книге есть "художественные элементы".
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Справа Василя Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупили за считанные минуты.
- Издательство заявило, что обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинцев призывают к флешмобу # ВсихНеЗасудиш - покупать запрещенную судом книгу о Стусе.
- Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко заявил, что до рассмотрения апелляции распространению книги ничего не угрожает.
- В Офисе президента заявили, что "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе.
- Министр культуры Александр Ткаченко поддержал книгу "Справа Василя Стуса", заявив, что министерство рекомендует ее к чтению.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поддержал книгу, процитировав Стуса: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!
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