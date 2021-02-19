Израиль и США разрабатывают новую противоракетную систему, которая будет действовать против Ирана

19 февраля, 2021, 08:11

Израиль заявил, что вместе со США разрабатывает новую противоракетную систему Arrow-4

Об этом сообщает " Голос Америки ".

В Израиле уже работают перехватчики Arrow-2 и Arrow-3 в составе многоуровневой системы уничтожения ракет.

"Разработка Arrow-4 совместно с нашими американскими партнерами позволит сделать технологический и операционный скачок вперед, подготовив нас к будущим боевым условиям и новых угроз на Ближнем Востоке", - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Израильские лидеры называют иранскую программу баллистических ракет угрозой для Израиля и всего мира. Иран заявляет, что его ракетная программа имеет оборонительный характер.

Министерство обороны Израиля заявило, что основным подрядчиком проекта Arrow-4 выступит компания Israel Aerospace Industries. В проекте также принимают участие американская компания Boeing и израильская Elbit Systems.