Израиль и США разрабатывают новую противоракетную систему, которая будет действовать против Ирана
Об этом сообщает " Голос Америки ".
В Израиле уже работают перехватчики Arrow-2 и Arrow-3 в составе многоуровневой системы уничтожения ракет.
"Разработка Arrow-4 совместно с нашими американскими партнерами позволит сделать технологический и операционный скачок вперед, подготовив нас к будущим боевым условиям и новых угроз на Ближнем Востоке", - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.
Израильские лидеры называют иранскую программу баллистических ракет угрозой для Израиля и всего мира. Иран заявляет, что его ракетная программа имеет оборонительный характер.
Министерство обороны Израиля заявило, что основным подрядчиком проекта Arrow-4 выступит компания Israel Aerospace Industries. В проекте также принимают участие американская компания Boeing и израильская Elbit Systems.
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