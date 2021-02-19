Из-за нанесения ущерба на 2 млн грн: в Николаеве проходят массовые обыски у чиновников сферы ЖКХ
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.
"19 февраля правоохранители проводят 11 санкционированных обысков в ГЖКХ, предприятиях и в местах проживания руководителей департамента. Установлено, что в результате преступных действий должностных лиц интересам местной громады и госбюджета нанесен материальный ущерб более чем 2 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что Следственным управлением ГУНП в Николаевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
По данным полиции, в ходе предварительного расследования установлено, что должностные лица Департамента ЖКХ горсовета и коммунальных предприятий города разработали схему присвоения денежных средств государственного и местного бюджетов.
Они дублировали выполненные работы, завышая их объемы или частично не выполняя в рамках заключенных договоров через подконтрольные субъекты хозяйствования.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до восьми лет.
Фото: mk.npu.gov.ua
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