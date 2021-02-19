Из-за нанесения ущерба на 2 млн грн: в Николаеве проходят массовые обыски у чиновников сферы ЖКХ

19 февраля, 2021, 16:25

В Николаеве правоохранители проводят 11 обысков в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета и дома у его руководителей по делу о завладении бюджетными средствами

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"19 февраля правоохранители проводят 11 санкционированных обысков в ГЖКХ, предприятиях и в местах проживания руководителей департамента. Установлено, что в результате преступных действий должностных лиц интересам местной громады и госбюджета нанесен материальный ущерб более чем 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Следственным управлением ГУНП в Николаевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным полиции, в ходе предварительного расследования установлено, что должностные лица Департамента ЖКХ горсовета и коммунальных предприятий города разработали схему присвоения денежных средств государственного и местного бюджетов.

Они дублировали выполненные работы, завышая их объемы или частично не выполняя в рамках заключенных договоров через подконтрольные субъекты хозяйствования.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до восьми лет.

Фото: mk.npu.gov.ua

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