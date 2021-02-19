Импорт в Украину из РФ в 2020 году сократился более чем на треть

19 февраля, 2021, 15:03

Импорт из РФ в Украину сократился в 2020 году на 35%, а ее доля в структуре украинского импорта составляет 8,4%

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства-торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Импорт из РФ в Украину сократился в 2020 году на 35%. Это главная новость экономической геополитики", - написал Качка.

В целом, по его словам, импорт в Украину из стран СНГ упал на 29%.

"В общем, когда-то доминирующий в нашей торговле СНГ имеет в структуре нашего импорта 15,6%, а РФ - 8,4%. В экспорте Украины СНГ имеет только 12,1 процент (Россия соответственно - 5,5%)", - отметил он.

Качка добавил, что экспорт в другие страны мира (вне СНГ) был в 2020 году на уровне 99,9%. Импорт сократился на 6,2%.

Доминирующим торговым партнером Украины, по словам Качки, является Европейский Союз - на него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение импорта на 6,2% и экспорта на 11,3%.

Китай, благодаря феноменальному росту экспорта из Украины на 98%, занимает в структуре украинской торговли место больше, чем весь СНГ: 14,9% оборота, 14,5% экспорта и 15,4% импорта. Доля США в украинской торговли осталась на уровне 3,8% оборота, 2% экспорта и 5,5% импорта.

Качка добавил, что доля Турции в украинской торговле составляет 4,7% от всего оборота.

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