Вторник допустил увеличение налога на выбросы СО2 для компенсации "зеленого" тарифа

19 февраля, 2021, 11:40

Министерство энергетики разрабатывает решения по увеличению налога на выбросы CO2 и использования этих средств для компенсации разницы производителям "зеленой" электроэнергии

Об этом пишет Экономическая правда .

Так, по информации Министерства энергетики, для сбалансирования рынка альтернативной энергетики в краткосрочной перспективе рассматривается возможность выпуска "зеленых" облигаций с возможностью предоставления государственных гарантий.

"Зеленые" облигации являются, возможно, наиболее важным краткосрочным мероприятием, так как он помогает полностью решить проблему с накопленным долгом и частично компенсировать разницу между "зеленым" тарифом и рыночной ценой этого года. При этом на долгосрочную перспективу разрабатывается такое решение как увеличение налога на выбросы СО2 и использования этих средств для компенсации разницы производителя "зеленой" электроэнергии ", - цитирует издание слова Витренко.

В то же время, министр отметил, что сейчас этот налог в Украине в десятки раз меньше, чем в Европейском Союзе, а выбросы - самые большие.

Кроме того, Витренко добавил, что он является сторонником "зеленого" перехода и лично заинтересован в том, чтобы энергетика стала "зеленой", однако этот переход должен быть постоянным - экономически и политически.

"Сейчас Министерство работает над тем, чтобы проблемы, которые накопились в отрасли в течение десятилетий, начали решаться системно. В перспективе система должна быть сбалансированной и экономически эффективной", - сказал Витренко.

Он, в частности, пригласил всех участников рынка участвовать в разработке дорожной карты развития альтернативной энергетики в Украине, предоставлять свои предложения для решения насущных проблем и реализации долгосрочных перспектив.