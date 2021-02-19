Во Львове произошла стычка со стрельбой, есть пострадавший

19 февраля, 2021, 15:52

На улице Кульчицкой во Львове произошла драка между мужчинами, в ходе которой произошла стрельба

Об этом сообщает полиция Львовской области.

"Сегодня, 19 февраля, около восьми часов утра на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Кульчицкой во Львове между двумя мужчинами происходит драка. Также заявитель сообщила, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов", - говорится в повидмленни.

На месте происшествия правоохранители обнаружили двух мужчин, участников конфликта - львовян в возрасте 34 и 43 лет.

У одного из них полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль, а у другого - нож. Изъятое оружие будет направлено на экспертное исследование.

Один из участников конфликта, 34-летний, с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

Полицейские установили участников драки на улице Кульчицкой во Львове У одного из злоумышленников правоохранители изъяли ... Опубликовано Полиция Львовской области Пятница, 19 февраля 2021 г.

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