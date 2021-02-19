Во Львове на Мемориале Героев Небесной Сотни разместили сотни бумажных ангелов
Об этом сообщает "Еспресо.Захид" .
Сотни ангелов школьники львовских школ разместили на Мемориале Героев Небесной сотни, а почетный караул торжественно подняла сине-желтый флаг. Таким образом школьники почтили память погибших на Майдане.
"Несколько дней назад я с ученическим парламентом вырезали этих ангелов из бумаги, чтобы сейчас прийти и вспомнить о событиях, которые произошли несколько лет назад. Эти события очень важны для нашего государства. А бумажные ангелочки - символический знак, которым мы можем увековечить память героев ", - рассказывает школьник Максим Максименко.
В городе Льва акция проходит уже пятый год подряд. Таким образом школьникам доносят правду о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 году на улице Институтской в Киеве.
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