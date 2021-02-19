Вето Зеленского на закон, который не позволяет работу в. о. министров более 2 месяцев: Рада может собраться на внеочередное заседание

19 февраля, 2021, 12:08

Во фракции "Слуга народа" предполагают созыв внеочередного заседания Верховной Рады

Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии " Цензор ".

"Нам нужно решить вопрос по вето президента, поступивший по закону о государственной службе, где как раз были правки, касающиеся функции полномочий исполняющего обязанности. Там юристы обнаружили определенную двусмысленность нормы, которую мы приняли во время голосования во вторник, которая на самом деле пока не позволяет господину Витренко подписать бюджетные программы, например, на заработные платы шахтеров ... Юристы считают, что невозможно запустить эти бюджете программы ", - рассказала Кравчук.

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По ее словам, Рада может рассмотреть этот вопрос в пятницу, 19 февраля, если не будет возражать ни одна из фракций, или созвать внеочередное заседание.

"Поэтому, очевидно, нам нужно будет сегодня или процедурой ad hoc, если согласятся все фракции, проголосовать правильный вариант, который позволит разблокировать работу министерства. Или, я не исключаю, что даже придется созвать внеочередное заседание. Не хотелось бы, чтобы 35 тысяч шахтеров не получили зарплату ", - сказала Кравчук.

Напомним, 16 февраля Рада вернула конкурсы на должности чиновников и расширила права и. о. министров. Однако поправкой, за которую проголосовал 321 нардеп, была заблокирована работа и.о. министров после двух месяцев их работы

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