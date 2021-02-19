В Украину идет потепление: прогноз погоды Натальи Диденко на выходные
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook .
"К нам идет потепление! Уже завтра, 20-го февраля, в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха - дневная - ожидается +1°C...+5°C, на Закарпатье до +7°C", - отметила синоптик.
На остальной территории в течение дня предполагается 0°C...-5°C, в северных и северо-восточных областях местами до -8°C.
Ближайшая ночь еще сильно поморозит, ночь на воскресенье уже будет с просто умеренным морозом, а днем в воскресенье практически повсеместно будет или около нуля, или с "плюсами", сообщает Наталья Диденко.
Снег пройдет в ночь на субботу на западе Украины и местами на юго-западе, на остальной территории - без осадков, антициклон будет доминировать.
Днем в субботу и воскресенье в Украине - без осадков. Разве какие-то частные снежные очаги коснутся северных и восточных областей, но не существенно.
В Киеве 20-21 февраля серьезные осадки - вряд ли. В столицу идет потепление.
Ближайшей ночью еще побудет мороз, до -13°C...-15°C, но уже завтра днем столбики термометров поднимутся до 0°C...-2°C.
В дальнейшем потепление усилится.
"Очень надо быть осторожными под домами, билбордами, большими деревьями, крупными конструкциями - возможные сдвиги снега и льда", - отметила госпожа Диденко.
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