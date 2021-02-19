В Украине и более 20 странах мира прошла акция чествования героев Небесной Сотни "Ангелы памяти"

19 февраля, 2021, 22:17

В Украине и мире прошла акция "Ангелы памяти" по чествованию героев Небесной Сотни

Об этом сообщает Укринформ

"В этом году к акции присоединились более 20 стран - от Австралии до США, от Норвегии до ЮАР. В Украине, например, на Луганщине - присоединились все населенные пункты. Для них это превратилось в некое отстаивание своей идентификации. Они очень болезненно это чувствуют, потому что война у них гораздо ближе, чем у нас", - сообщила певица и общественный деятель Анжелика Рудницкая, которая инициировала акцию.

По словам Рудницкой, люди любят акцию за то, что она доступна - не надо быть богатым, каждый может вырезать бумажного ангела и повесить его дома или около дома.

Она сказала, что нужно сохранить в памяти то, что происходило семь лет назад в исторической памяти целой страны и нации.

"Революция Достоинства отличается от множества маленьких локальных или крупных акций, которые происходят периодически на Майдане тем, что она была не за свое, не за то, чтобы я мог больше заработать, или, чтобы мне вернули долги банки, или дали возможность на литовских номерах ездить. Она была за достоинство - и это принципиально отличает Революцию Достоинства от любых других протестов, которые были в Украине. Это была большая жертва самых смелых и лучших ", - убеждена Рудницкая.