В Украине много "внутренних врагов", которые живут здесь, но при этом не служат интересам ее граждан, - Кравчук
19 февраля, 2021, 09:57
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что в Украине много "внутренних врагов", которые живут здесь, но при этом не служат интересам ее граждан
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает ЛИГА.Новосты .
"Как исполняющий обязанности главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе скажу вам откровенно, клянусь просто: я никогда не думал, что в Украине так много врагов, внутри Украины", - заявил Кравчук.
Он добавил, что не имеет значения, как называть людей, которые "живут в Украине, но не служат ей", но при этом надо признать, что таких людей много - "живущих на украинской земле, но не служат интересам украинского народа".
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