В Санкт-Петербурге ранили ножом коменданта генконсульства Украины

19 февраля, 2021, 16:29

В Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины, на пограничника напал неизвестный мужчина

Об этом сообщил Укринформа представитель ГНСУ Андрей Демченко.

Россиянин нанес два удара ножом.

"Нападавший оказался гражданином РФ. Мужчина без объяснения набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались несмертельными", - сказал Демченко.

Сотрудники генконсульства вызвали "скорую". До ее приезда другой военнослужащий Государственной пограничной службы Украины оказал всю необходимую первую помощь.

Нападавшего задержали. Предварительно известно, что он был записан на прием в генконсульство.